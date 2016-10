Usando corda de lençóis, 11 detentos fogem da Raimundo Vidal; 2 já foram capturado

Onze internos da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, localizada na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus, fugiram na noite desse domingo (9), por volta das 23h. Dois já foram capturados.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os detentos que fugiram estavam na área de isolamento, onde aguardavam para fazer a triagem. Eles serraram uma grade e usaram uma ‘Tereza’ (corda feita de lençol) para fugir do presidio.

Os fugitivos são: Cassio Roberto do Santos Bueno, Franrley Pantoja Braga, Jackson Pablo Gouvea Neves, Jefferson Trindade do Rosário, Marcos Felipe Tavares Mota, Patrick João dos Santos Melo, Rodrigo Oliveira Correa, Silvio Washington da Silva Reis e Welligton Camargo da Silva. Os que foram capturados são: Alisson Silva Rocha e Denílson as Silva Gadez.

Quem vir algum dos foragidos pelas ruas da cidade, ou em outros locais, pode entrar em contato com a polícia pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). A identidade dos informantes será preservada.

Portal EM TEMPO