Curso de produção de eventos terá estágio na Feira Norte do Estudante em Manaus

O mercado de organização de eventos está em alta e em pleno crescimento. Para profissionais em busca de atualização ou pessoas interessadas em ingressar na área, será realizado de 22 a 30 de setembro o curso livre de “Produção de Eventos Corporativos: A Experiência Feira Norte do Estudante”.

As aulas ocorrerão no Instituto de Ensino Superior Brasileiro (ESB), localizado no Millennium Shopping, na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, em parceria com a empresa Iai Promoções.

Com carga horária de 50 horas, o curso não possui pré-requisitos. Segundo a responsável técnica e diretora de produção da Iai Promoções, Inês Daou, os alunos terão contato com as principais ferramentas utilizadas na produção de eventos, especialmente no formato de palestras, simpósios e feiras de negócios.

“É um curso inédito em Manaus. Vamos detalhar as diversas funções e competências do produtor de eventos e áreas específicas, de tal forma que as pessoas se identifiquem e possam escolher a que melhor se adequa ao seu perfil. Muitas vezes falta reflexão e um pequeno ajuste e conhecimento para a ‘virada’ que a pessoa precisa na carreira”, disse Inês.

O curso oferecerá a oportunidade de ir para campo. Após cinco aulas teóricas, os participantes farão um estágio, assistido por monitores, na oitava edição da Feira Norte do Estudante (FNE), evento que promove integração entre estudantes, instituições de ensino e o mercado de trabalho.

“No ‘campo’ o profissional vai se encontrar, checar se a prática está alinhada com o que vimos em sala de aula e retornar para fazer o controle e o feedback, que são importantes numa produção”, complementa a responsável pelo curso.

Durante a Feira Norte do Estudante, que ocorre de 27 a 29 de setembro, os alunos terão a experiência de produzir um evento que agrega mais de 40 profissionais, 90 palestrantes, 30 expositores e 40 mil visitantes. Terão contato com os desafios da profissão e conhecerão na prática o papel do produtor de eventos.

Em sala serão abordados temas como Cronograma reverso e debriefing de um evento; Planejamento de Comunicação; Logística para Eventos; Produção Executiva e Captação de Recursos; entre outros.

Os palestrantes do curso são a psicanalista clínica e life coach, Mary Koifman; a empresária do ramo da Hotelaria e especialista em Gestão de Pessoas e Coaching, Georgia Daou; e o diretor de Criação da Agência Sinestésica Comunicação, Alexandre Donsouzis.

“O curso também é uma ótima oportunidade para que os profissionais que já atuam no mercado possam alinhar conhecimentos, compartilhar experiências e buscar inovação para o setor”, conclui Daou.

As vagas são limitadas e o primeiro lote de inscrições já está disponível no site:www.eventcamp.com.br.

Mais informações por meio dos telefones (92) 3622-2582 e 99165-8747 ou do e-mail [email protected].

