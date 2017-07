Urgente: Hemoam necessita de doações de sangue fator negativo

Hemoan pede doação de sangue fator RH negativo

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) necessita urgentemente de doações de sangue fator sanguíneo negativo. Interessados em doar podem se dirigir à sede do Hemoam, na avenida Constantino Nery, nº 4397, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul, ou no Posto Avançado de Coleta, na Maternidade Ana Braga, que fica na Alameda Cosme Ferreira, nº 3958, no Aleixo, Zona Norte.

As doações de sangue na sede do Hemoam podem ser feitas de segunda a sábado, das 7 às 18h. Já no Posto Avançado de Coleta da Maternidade Ana Braga as doações podem ser feitas de segunda à sexta, das 8h30 às 13h.

Os requisitos para doar sangue são ter documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 18 e 69 anos – menores podem doar somente com a autorização dos pais ou responsáveis; estar bem de saúde e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores à doação. Nã é necessário estar em jejum para doar sangue.

Mais informações podem ser obtidas através dos números de telefone (92) 3655-0140 / 0166.

