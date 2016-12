Duas pessoas são soterradas após deslizamento em obra no Parque 10

Dois trabalhadores da construção civil, ainda não identificados, foram soterrados após um deslizamento de terra em uma obra, na tarde desta quinta-feira (8), localizada na avenida Perimetral, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, nas proximidades da Igreja São Judas Tadeu.

Viaturas do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas foram encaminhadas para o local e realizam buscas. Uma das vítimas está totalmente soterrada e a outra parcialmente, segundo a assessoria de imprensa do CBMAM.

A avenida Maneca Marques foi totalmente interditada por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans). O trafégo de veículos no local é intenso e os motoristas precisam desviar a rota para ruas das imediações.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local e auxiliam os bombeiros no resgate. Uma das vítimas, um homem, estava apenas com a cabeça descoberta pela terra. Ele foi socorrido consciente e encaminhado para uma unidade de saúde da capital.

Minutos após o primeiro deslizamento, os bombeiros registraram um novo desmoronamento de terra no local. A área foi isolada para evitar novos incidentes.

Segundo acidente

Um morador, de 40 anos, informou para reportagem do EM TEMPO que esse é o segundo deslizamento de terra no local. Há menos de três meses, mais precisamente no dia 11 de setembro, parte do terreno também cedeu e a via pública foi interditada. Não havia empregados no local, na ocasião.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO