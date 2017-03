Urbanitários dizem que privatização da Eletrobras pode afetar bolso do consumidor

Em reunião realizada ontem (29) com a bancada de deputados federais do Estado, em Brasília, para tentar evitar o processo de privatização da Eletrobras Distribuidora Amazonas, urbanitários avaliaram que os prejuízos da Eletrobras em 2016 fazem parte do processo de “sucateamento” para justificar a entrega das empresas distribuidoras de energia para a privatização. Ano passado, a maior parte dos prejuízos da Eletrobras, na parte de distribuição, veio da Eletrobras Distribuição Amazonas, no total de R$ 4,96 bilhões.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas (STIU/AM), Joseirton Pereira de Albuquerque, os prejuízos da distribuidora de energia são utilizados para tentar justificar a privatização das empresas. Segundo ele, o processo de privatização não deverá sinalizar um processo de melhorias para o fornecimento de distribuição de energia elétrica no Estado, que vem sofrendo com constantes apagões, em especial, na capital amazonense. “Esses prejuízos podem inviabilizar as vendas das empresas pelo governo”, afirmou Albuquerque.

Segundo o sindicalista, a privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas poderá gerar custos de 400% a mais no bolso do consumidor amazonense.

Audiências

Representantes dos trabalhadores do setor energético fizeram audiências para tentar evitar a privatização da empresa pública. Ontem, em Brasília, dentro dos ministérios e reunidos com a bancada de deputados federais e senadores do Amazonas, os urbanitários discutiram a questão.

Atualmente, segundo Albuquerque, das cem localidades onde a concessionária se encontra, apenas quatro mantêm o mesmo nível e as demais locais são todos deficitários. Para o vice-presidente do Sindicato dos Urbanitários, a empresa que irá assumir os controles da concessionaria vai querer obter lucros e deverá fazer um enxugamento do quadro de funcionários, além de aumentar a tarifa de energia elétrica.

Outro lado

De acordo com a Eletrobras, os apagões em Manaus não influenciaram nos prejuízos acarretados pela empresa no ano passado. Segundo a concessionária, os últimos apagões que ocorreram em Manaus foram pontuais. A empresa explicou ainda que um defeito em um cabo na usina Mauá Três ocasionou as interrupções.

Em relação aos prejuízos da concessionária de 2016, a empresa informou que os dados publicados foram da Eletrobras Rold, que cuida das seis distribuidoras, e que o balanço da Eletrobras Distribuidora Amazonas deverá ser disponibilizado, provavelmente, no mês de abril.

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou, ainda, que os prejuízos acarretados pela concessionária não deverão acelerar ou modificar o processo de privatização, previsto para ter início a partir do dia 31 de dezembro de 2017.

Sobre a possibilidade de o processo de privatização reduzir o quadro de funcionários no Amazonas, a concessionária informou que essa decisão só será visualizada após todas as tratativas serem tomadas. A expectativa da empresa é que não haja um processo de redução do quadro funcional.

Henderson Martins

EM TEMPO