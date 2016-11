UPP Santa Marta e viatura policial são alvos de ataques no Rio

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque de criminosos na tarde de hoje (22) em mais um episódio de violência contra forças policiais. Uma viatura também foi atacada esta tarde nas proximidades do Morro da Providência, atrás da Central do Brasil, área central da cidade.

Segundo o comando da UPP Santa Marta, policiais foram atacados por criminosos armados durante patrulhamento de rotina, na localidade conhecida como Arena, próximo à região de mata da comunidade. Durante a ação, um homem foi ferido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Com ele, foi apreendida uma pistola automática. Um armário de um Posto de Policiamento Avançado da Polícia Militar foi atingido por um artefato de fabricação caseira, que explodiu e destruiu parte do móvel. Nenhum policial militar ficou ferido.

Nas proximidades da UPP Providência, uma viatura policial foi atingida por disparos de arma de longo alcance, próximo ao Túnel João Ricardo, no Santo Cristo. Até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões. O túnel chegou a ser interditado por alguns minutos. O policiamento está reforçado e buscas pelos suspeitos estão sendo realizadas na região.

UPP pioneira

Inaugurada em dezembro de 2008, a UPP Santa Marta foi a primeira experiência da política de pacificação das comunidades cariocas. A unidade serviu de modelo para as demais e sua implantação permitiu a legalização dos serviços básicos à população, como água, luz e TV a cabo, além da formalização do comércio existente.

Douglas Corrêa

Agência Brasil