UPP registra mais uma morte no local

A briga pela liderança da ‘Família do Norte’ (FDN) resultou em mais uma morte na tarde deste sábado (8), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). De acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Penitenciária (Seap), Jonathas Brito Pena foi encontrado morto por asfixia, sendo o sétimo caso que ocorre em menos de 48 horas na prisão situada na Zona Leste.

De acordo com uma autoridade policial, que não quis se identificar, as mortes são resultado da disputa de poder, entre ‘soldados’ do João Branco e do Zé Roberto da Compensa, que brigam para chefiar a facção criminosa que vem sendo desmembrada.

Conforme a Seap, ainda nesta manhã, os detentos ficaram trancados em suas celas, sem direito à visita de familiares ou banho de sol. Na ocasião, os presos que dividiam as celas com os detentos, que foram mortos, iriam ser ouvidos pela Polícia Civil (PC).

O titular da Seap, Cleitman Coelho, não quis se pronunciar sobre o caso. A secretaria informou que Jonathan estava preso na UPP desde outubro de 2016 pelo crime de tráfico de drogas.

Manoela Moura

EM TEMPO