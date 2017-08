Universo das bikes: Fórum de Bicicletas Manaus inicia com proposta de sensibilizar a sociedade

Arthur Neto compareceu ao evento e se comprometeu em rever alguns projetos de Lei relacionados ao tema – Michelle Castilho/Ciclovias Invisíveis

Para aprimorar o debate e levar alternativas ao poder público, o movimento Pedala Manaus e a Prefeitura de Manaus abriram, nesta terça-feira (22), a sexta edição do Fórum de Bicicletas Manaus, com o tema “Comunicação e bicicletas: Da sensibilização às pedaladas”. A cerimônia de abertura aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), localizada na rua Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Centro-Sul da capital.

Neste primeiro dia, o coordenador do Pedala Manaus, Paulo Aguiar, afirmou a importância de se ter um evento desta magnitude e chamar atenção para a questão da bicicleta em Manaus. “Discutir a eficácia da bicicleta como uma alternativa viável de transporte na cidade, como um meio sustentável, não poluente, econômica, que humaniza a cidade e promove a qualidade de vida aos usuários é o primeiro passo para conseguirmos as mudanças”.

O evento segue com a programação até o dia 25 deste mês – Alex Pazuello/Semcom

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, compareceu ao evento e se comprometeu em rever alguns projetos de Lei relacionados ao meio de transporte que havia vetado antes.

Houve ainda apresentação do tema “Bicicletas compartilhadas e a importância para a mobilidade”, feita por um representante da Tembici. A noite teve ainda a presença de representantes da Colômbia, país sul-americano de referência na mobilidade urbana, além de uma roda de discussões.

O evento – que reúne praticantes da modalidade, formadores de opinião, estudantes e outros agentes envolvidos no universo das bikes e que tenham relevantes contribuições para expor sobre o tema – segue com a programação até o dia 25 deste mês.

O Fórum de Bicicletas faz parte da programação da Semana Municipal do Ciclista, que teve início no último fim de semana com o lançamento da campanha “Respeito ao Ciclista” e o projeto “De bike pelo Centro”. A programação encerrará na sexta-feira com um passeio ciclístico e show musical.

