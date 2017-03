Universitários decidem em eleição nova reitoria da Ufam

Alunos, professores e técnicos administrativos de educação da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) irão nesta quarta-feira (22), às urnas para uma consulta informal à Comunidade Universitária (Consuni) afim de decidirem pelos novos gestores da instituição de ensino.

São três chapas sendo os candidatos, Hedinaldo Lima e Nikeyla Chacon, na chapa 17, Arminda Mourão e Iolete Ribeiro, na chapa 31, e Sylvio Puga e Jacob Cohen, na chapa 33. Nesse primeiro instante, o sistema de consulta adotará o voto paritário, ou seja, cada segmento terá um percentual de 33,33%, que equipara a quantidade de votantes.

Na capital, a votação vai funcionar com urnas eletrônicas acompanhadas pelo Tribunal de Regional Eleitoral, já nas unidades do interior do Estado, serão utilizadas urnas de lonas. Elas serão distribuídas em todas as unidades do campus e nos Campi dos municípios de Itacoatiara, Benjamim Constant, Humaitá, Coari e Parintins.

A previsão para se conhecer o novo reitor da Ufam, caso haja segundo turno, será no dia 1º de abril, mas o referendo ocorrerá no dia 7 do mesmo mês com eleição do Conselho Universitário. Desta forma o novo Reitor assumirá o cargo no mês de julho. O processo de votação começa pela manhã às 9h e finaliza às 21h, somente onde funciona o curso diurno terminará às 18h.

A acadêmica do curso de pedagogia, Ana Beatriz, 18, irá participar pela primeira vez do processo de consulta e eleições universitárias, ela acredita que o ato é exercício de democracia. “O voto não é obrigatório. Mas irei participar por saber que nós alunos somos parte responsável pelas decisões da nossa instituição, ainda não decidi meu candidato, porém posso destacar que a promoção dos debates nos ajudam muito na

escolha”, comentou.

Na opinião do professor de direito, Carlos Alberto Ramos Filho, 42, é uma forma interessante e mais democrática. “Estou na instituição há três anos e será minha primeira eleição, já escolhi meu candidato”, disse.

Apuração das urnas

A contagem ocorrerá a partir 22h, com previsão para encerrar amanhã. Serão 38.500 pessoas aptas a votar entre docentes, alunos e técnicos administrativos. Caso nenhum candidato obtenha percentual de 50% mais um no primeiro turno, haverá o segundo, com previsão para o dia 31 de março e o resultado da consulta será encaminhado área o Conselho Universitário que procederá a eleição no dia 7 de abril, disponibilizando assim o resultado final.

Bárbara Costa

EM TEMPO