Universitários de Manaus recebem capacitação sobre preenchimento do IR

Estudantes do curso de Ciência Contábeis da Faculdade Estácio estão participando, durante todo o mês, de uma série de cursos e palestras sobre a Declaração de Imposto de Renda (IR) 2017. A capacitação faz parte do projeto “Contribuinte em foco Estácio”, que vai oferecer durante o mês de abril orientação e ajuda à população, para o preenchimento do documento.

Nesta quinta-feira (16), a faculdade, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), promoveu palestra com o auditor fiscal da Receita Federal, Jansen de Lima Brito, sobre as alterações na Declaração de IR pessoa física. Este ano, por exemplo, os dependentes com 12 anos completos até o 31 de dezembro 2016, deverão ter CPF para serem relacionados na declaração dos pais.

Outra novidade na declaração do IR 2017 é que o sistema da Receita Federal agora recupera os nomes dos contribuintes, bastando apenas que digitem o número do CPF ou CNPJ da empresa. O sistema armazena o nome ou razão social, automaticamente, após o primeiro preenchimento.

A aba do sistema para o preenchimento de “Rendimentos isentos e não tributáveis” e “Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva” também foi remodelada, para o contribuinte relacionar apenas os rendimentos obtidos.

O treinamento dos estudantes para preenchimento da Declaração de Imposto de Renda continua no sábado (18), de 8h às 12h, com o segundo curso sobre o tema. O coordenador do curso de Ciências Contábeis da Estácio, Raimundo Costa, explica que este treinamento orienta quanto aos documentos que devem ser utilizados na declaração, comprovantes de pagamentos, bens e inclusão de dependentes, entre outros detalhes do preenchimento.

Informação

A entrega da Declaração do Imposto de Renda 2017 – ano base 2016 – iniciou no último dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril. São obrigadas a entregar a declaração de IR todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis, como salários ou recebimento de aluguel, superiores a R$ 28.123,91, no ano de 2016. Também devem declarar os contribuintes com rendimentos isentos não-tributáveis, como doações, poupança, letras de créditos.

