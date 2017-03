Universitária é baleada no rosto em tentativa de assalto no Centro

Uma universitária, que não teve o nome revelado, foi baleada com um tiro no rosto durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu na frente da unidade de Direito de uma faculdade particular, localizada na esquina da avenida Major Gabriel e rua Ramos Ferreira, no Centro da capital amazonense.

De acordo com os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram acionados, a mulher havia saído de uma faculdade, localizada na avenida Joaquim Nabuco, e caminhava em direção ao bairro Praça 14 de Janeiro quando foi abordada por um suspeito. O homem apontou a arma na direção da cabeça da vítima e exigiu que ela entregasse a bolsa e outros pertences pessoais.

Nervosa, a universitária deixou cair os objetos e o assaltante acabou disparando contra ela. O tiro acertou o rosto da jovem, atravessou a cabeça e atingiu o portão de uma casa.

O suspeito fugiu do local a pé sem levar os pertences da estudante. Ele seguiu em direção da rua Ramos Ferreira. Segundo os policiais, ela permaneceu consciente até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e não há informações sobre o seu estado de saúde.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da universidade, onde a vítima estuda, e ficou de enviar informações assim que fizer o levantamento sobre o caso.

Bruna Souza

EM TEMPO