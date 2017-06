Universidade da Nova Zelândia oferece bolsas para programas de doutorado

Pesquisadores brasileiros têm até 01 de julho para se candidatarem a uma das 35 bolsas de doutorado oferecidas pela Victoria University of Wellington, na Nova Zelândia. A universidade, fundada em 1889 é classificada entre as melhores do mundo.

A instituição, que tem campus localizado em Wellington, capital neozelandesa, e também nas cidades de Auckland e Palmerston North, dará isenção de taxas acadêmicas e ajuda de custo no valor de $23.500,00 dólares neozelandeses, anualmente, para 35 candidatos, que podem ser da Nova Zelândia ou de outros países.

Os interessados nas bolsas de estudo devem demonstrar excelência acadêmica e possuir diploma de graduação ou mestrado. Para aqueles que não têm o inglês como língua nativa, a universidade exige comprovação de proficiência no idioma, com pontuação satisfatória em exames internacionais como TOEFL e IELTS.

Para conferir todos os requisitos e se candidatar a uma bolsa de estudo, acesse: http://www.victoria.ac.nz/fgr/prospective-phds/how-to-apply

Cônjuge

O estudante internacional de ensino superior pode viajar para a Nova Zelândia com o cônjuge, que pode pedir visto de trabalho aberto e em período integral durante o programa de estudos do parceiro. Além disso, filhos dependentes do estudante de doutorado podem frequentar as escolas públicas do país como estudantes domésticos, estudando gratuitamente em instituições que estão avaliadas entre as melhores do mundo pelo exame PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes).

Todas as oito universidades da Nova Zelândia fazem parte das 500 melhores do mundo no conceituado Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS) e apresentam high quality na área de pesquisa. Vale lembrar que a Nova Zelândia é o país de língua inglesa mais pacífico do mundo e tem a melhor qualidade de vida.

Victoria University of Wellington

A Victoria University of Wellingtonfoi Fundada em 1889 e possui mais de 22 mil estudantes. Cerca de 3000 deles são estrangeiros. Reconhecida pela excelência em programas de administração pública, a instituição é vinculada ao governo do país. A universidade tem centros de excelência para estudos de nanotecnologia, ecologia marinha, engenharia digital, biomédica, entre outros. As iniciativas em sustentabilidade são renomadas. Além disso, a universidade tem uma galeria de arte conceituada e comanda a New Zealand School of Music.

Com informações da assessoria