Uninorte oferece semana de cursos gratuitos; cursos iniciam hoje

A Escola de Ciências Humanas e Sociais da UniNorte realiza, de terça-feira (31) à sexta (3), o “Humanas Open Week”. O objetivo do evento é difundir o interesse pelas profissões da área, além de proporcionar mais uma oportunidade de aprendizado.

Serão 13 minicursos ofertados durante toda a semana e cada inscrito receberá um certificado ao final das horas de atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da instituição.

Para os interessados nos três minicursos voltados para a área de Comunicação, a coordenadora, Edilene Mafra, destaca que as principais abordagens se darão acerca do perfil do profissional da área na contemporaneidade.

“Precisamos discutir como eles estão atuando e vamos elencar as principais diferenças entre os profissionais que atuam como jornalistas, publicitários ou media social. Escolhemos três temas para discutir, além disso, as questões éticas, a importância do Ensino Superior, entre outras coisas”, explicou Edilene.

Confira a lista dos cursos:

Minicurso: Mídias Sociais muito além das postagens

31.01 | Terça-feira | às 19h

Transmissão ao vivo via Facebook

Local: Unidade 4 no 8 º Andar | Studio 1

Palestrante: Edilene Mafra

Minicurso: Profissão & Carreira em Logística

31.01 | Terça-feira | às 19h

Local: Laboratório de Gestão da Qualidade

Palestrante: Carlos Henrique

Minicurso: Técnicas de Oratória

31.01 | Terça-feira | às 19h

Local: Unidade 6 na sala 6620

Palestrante: Lidiane Assante

Minicurso: Jornalismo: Mercado, Prática e Tendências

01.02| quarta-feira | às 19h

Transmissão ao vivo via Facebook

Local: Unidade 4 no 8 º Andar | Studio 1

Palestrante: Leila Ronize

Minicurso: Direitos Fundamentais – Uma Introdução ao estudo do Direito

01.02| quarta-feira | às 19h

Local: Unidade 7 na sala 7015

Palestrante: Evelinn Flores

Minicurso: Ferramentas da Qualidade para Gestão

01.02| quarta-feira | às 19h

Local: Laboratório de Gestão da Qualidade

Palestrante: Christiane Freitas

Minicurso: Noções de Organização de Eventos

02.02 | quinta-feira |às 19h

Local: Laboratório de Hospitalidade

Palestrante: Helen Coutinho

O Filme Publicitário: Desvendando a produção

02.02 |quinta-feira | às 19h

Local: Laboratório de Rádio

Palestrante: Gustavo Soranz

Minicurso: Empreender em tempos de crise: Utilização da Ferramenta Business Model Canvas

02.02| quinta-feira| às 19h

Transmissão ao vivo via Facebook

Local: Laboratório de Gestão da Qualidade

Palestrante: Davi Nogueira

Minicurso: Rotinas de Recursos Humanos

03.02| sexta-feira | às 19h

Transmissão ao vivo via Facebook

Local: Unidade 6 na sala 6620

Palestrante: João Paulo

Minicurso: Fotografias: Fazendo imagens com o Smatphone

03.02| sexta-feira |às 19h

Local: Unidade 4 no 8º andar | Laboratório de Fotografia

Palestrante: Jander Souza

Minicurso: Edição de Imagens: Como utilizar o Premiere

03.02| sexta-feira |às 19h

Local: Unidade 4 no 5º Andar | Laboratório de Informática

Palestrante: Maidno Sampaio

Minicurso: Excel para Gestão

03.02| quinta-feira | às 19h

Local: Laboratório de Gestão da Qualidade

Palestrante: Vera Fonseca

