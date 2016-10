Unimed lidera ranking negativo no Amazonas

Atendendo a uma série de pedidos dos leitores e utilizando rankings de reclamação de sites especializados e redes sociais, o EM TEMPO lança a série “Espaço do Cidadão”. Ao longo de quatro semanas, a reportagem vai mostrar as empresas com maiores índices de reclamação dos usuários e suas principais falhas. Não apenas isso. Ações nocivas de empresas ao meio ambiente e à cidade denunciados por leitores também entrarão na pauta da série.

Nesta primeira edição, abordamos uma das principais categorias que mais causam problemas aos usuários: os planos de saúde. Em março deste ano, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) divulgou o seu ranking anual de atendimentos ao associado. No topo do levantamento e pelo quarto ano consecutivo estão os planos de saúde, com 32,68% dos registros. Em comparação ao ano anterior, o ranking revela um aumento percentual de 64,8% nas queixas sobre planos de saúde.

As principais são reajustes abusivos das mensalidades, mau atendimento, falta de médicos e demora no atendimento. Das operadoras, a campeã em reclamações é a Unimed. No site ReclameAqui.com, especializado em receber reclamações de consumidores e um dos maiores do país no gênero, a empresa é classificada como ruim, obtendo nota média de 3,6 com base na avaliação dos clientes. São 42 reclamações, com tempo médio de resposta de mais de um ano (390 dias). Apenas metade dos consumidores que reclamaram e obtiveram resposta da Unimed afirmaram que voltariam a fazer negócio com a seguradora.

Um usuário identificado apenas como César escreveu: “muito ruim marcar exames neste local por telefone. Ninguém dos funcionários pode informar com clareza alguma coisa. Já gastei mais de 45 minutos ligando aos telefones indicados no site da Unimed Manaus”. “Fiz o plano de saúde para o meu filho e em nenhum momento recebi o carnê para pagamento. Nos três primeiros meses fui até a central para retirar, porém trabalho o dia inteiro e não tenho como me deslocar até a central para retirar carnê, depois descontinuei o uso do plano e até hoje recebo cobranças no meu celular”, relatou uma usuária não identificada e que não foi atendida pela empresa.

Um outro usuário também não identificado reclamou do atendimento no hospital. “Fui até o Pronto-Socorro Infantil, com a minha filha. Lá, ela foi diagnosticada com uma virose, mas não foi efetuado nenhum exame. A médica apenas olhou para ela e disse que ela estava com virose. No dia seguinte, retornei com ela, pois a medicação que tivera sido passada não fez efeito algum. E só então decidiram fazer os exames, já que os sintomas foram aumentando. Estou muito insatisfeito”, disse.

E não é apenas neste site que a empresa está mal conceituada. Em setembro de 2015, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu uma nova ferramenta para avaliar as operadoras, com base nas reclamações de usuários. Em relatório divulgado em agosto deste ano, a Unimed Manaus recebeu nada menos do que 74 queixas. Ao longo da semana, a equipe de reportagem procurou a assessoria da Unimed mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

Saiba como agir nesses casos

O ideal é evitar as dores de cabeça e escolher um bom prestador de serviço. O Promotor de Justiça Otávio Gomes, da 51ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor explica como. “Em primeiro lugar, é importante que o consumidor ou qualquer pessoa se certifique e pesquise sobre a idoneidade ou bom nome da empresa, seja pela internet, ouvindo outros possíveis consumidores, ou consultando bancos de dados dos órgãos de defesa do consumidor, especialmente da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, entidade ligada ao Ministério da Justiça”.

De acordo com a secretária executiva do Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon), Rosely Fernandes, os serviços prestados por operadoras de planos de saúde estão sob a influência direta do órgão. “É inquestionável que os contratos de prestação de serviços são relações de consumo e, por isso, é aplicável a disciplina do Código de Defesa do Consumidor para todas as atividades do setor, inclusive, a de seguros”, explica.

Mas se o pior aconteceu, é hora de recorrer à Justiça. “O consumidor lesado deve procurar o Procon portando seus documentos pessoais bem como os documentos da relação de consumo, como contratos, faturas, notas fiscais, recibo, orçamento etc”, explica Rosely. Todos os documentos são necessários para análise da relação de consumo. O Procon atende das 08:00 às 14:00 e fica situado na avenida André Araújo, 1500, Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade. No caso de ações coletivas, o órgão a ser procurado é o Ministério Público, pessoalmente ou pelo sistema online de reclamações, mantido pelo órgão, em seu site”, explica Gomes.