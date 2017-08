Unidos da Vila vence Unidos do Beco de virada por 3 a 1 e conquista Copa Arena Fut5

O time vilense mais pesado conseguiu catimbar o time do beco mais leve e ágil – João paulo Oliveira

Em jogo valendo a conquista da Copa Arena Fut5 2017, o Unidos da Vila venceu de virada o Unidos do Beco por 2 a 1. A partida ocorreu no sábado (12), na Arena Fut5, Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Todos os gols da partida ocorreram no primeiro tempo. Espinho, Lelê e o ex-são raimundense Júnior marcaram para o Unidos da Vila. Alessandro foi aos cordéis para o Unidos do Beco.

O time vilense mais pesado conseguiu catimbar o time do beco mais leve e ágil. Na força de vontade, o time vencedor conseguiu fazer o seu jogo, em visto uma arbitragem que deixou o jogo rolar e puniu pouco.

O jogo

Do meio de campo o camisa dez do Unidos do Beco, Alessandro, chutou forte do meio de campo aos seis minutos do primeiro tempo, a bola foi no meio do gol, mas o goleiro aceitou um frangasso; 1 a 0.

A alegria do time verde e branco do beco durou pouco. Pois, dois minutos mais tarde o Unidos da Vila empatou em jogada de escanteio. Lelê aproveitou cruzamento e escorou com categoria para o fundo da rede; 1 a 1.

No terceiro minuto do segundo tempo, o Unidos da Vila virou o placar. Espinho aproveitou rebatida do goleiro e estufou a rede; 2 a 1.

Os perdedores do Beco ainda chegaram com perigo em duas ocasiões. Com Curinrim que chutou forte, mas a zaga tirou a bola em cima da linha. E, com Natan que chutou para o goleiro Roni fazer uma grande defesa.

Mas, já nos acréscimos, o ex-atacante do São Raimundo, Júnior, cobrou falta do meio de campo e fechou a contagem; 3 a 1.

De jogador a agricultor

Autor do último gol do certame, o meia-atacante Júnior após o fim de contrato com o Tufão da Colina, partiu para os trabalhos nas lavouras de banana, guaraná, limão e mamão. Após o rebaixamento pelo Alviceleste, ele vem vivendo na fazenda dos pais.

“Acabou o contrato e tem que trabalhar. Essas competições de futebol amador servem para rever alguns amigos e manter o ritmo próximo da bola. Fico feliz por marcar o último gol da final e ajudar a minha equipe”, disse.

Em um possível retorno ao futebol profissional, Júnior confirma alguns convites para disputar a segundinha do estadual. “Ainda é cedo para fechar. Tem que tomar a decisão certa”, disse o atleta.

Inconformado com arbitragem

Autor do gol do Unidos do Beco, o industriário Alessandro contestou a arbitragem e disse que sua equipe merecia o título.

“Jogamos até melhor, procuramos o gol durante a partida inteira, tentamos o empate quando deixamos a vantagem no placar escapar. O juiz segurou muito o jogo e o adversário foi mais feliz”, disse o camisa 10 verde e branco.

A competição

Em dois meses de disputa estiveram envolvidos 150 atletas de 10 equipes, sendo premiado o time campeão com R$ 1.200 e R$ 800 para o vice.

Conforme o organizador da competição, Luis Campos Carvalho, 38, a ideia surgiu como escape para o entretenimento dos moradores do Hileia e Redenção.

“É para o bem de todos. A ideia de criar a Copa veio através de uma parceria com empresário Carlos Cabral e o lateral-esquerdo André Luiz, ambos são donos da Arena Fut5 e nos cederam o espaço. Não viso lucro e retorno, mas busco um lazer para minha comunidade”, disse Carvalho.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO

