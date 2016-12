Unidades móveis chegam a três bairro

Três unidades móveis de saúde do Programa Manaus Itinerante vão oferecer serviços e consultas médicas a partir das 8h de hoje nos bairros Cidade Nova 1, conjunto Jardim Mauá e Armando Mendes.

Na Cidade Nova 1, o atendimento às mulheres acontece no estacionamento da igreja São Mateus. No bairro do Mauazinho a unidade móvel vai estar na rua 4, do Jardim Mauá, próximo à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) L-44. O atendimento nas duas unidades móveis seguirá até 30 de dezembro.

No bairro Armando Mendes, as unidades móveis de saúde estão desde o dia 1º de deste mês na escola Manuel Rodrigues de Souza, na rua Itacolomy.

Para as consultas com o clínico geral ou com o pediatra, é necessário que o usuário apresente documento de identidade, CPF e o Cartão SUS ou a certidão de nascimento, no caso dos menores de idade. Para os exames laboratoriais deve ser apresentada a requisição médica. Para o exame preventivo (papanicolau), as mulheres devem apresentar apenas a carteira de identidade e o CPF.

Jornal EM TEMPO