Unidades de saúde promovem ações de prevenção à hipertensão arterial

Na semana de Combate à Hipertensão Arterial, todas as unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão com ações educativas e atividades físicas para alertar a população sobre a importância da prevenção à pressão alta. Nesta quinta-feira (27), a UBS Theodomiro Garrido, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona Sul, promoveu várias atividades com a comunidade para marcar o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, 26 de abril.

A ação organizada pela UBS contou com orientações sobre alimentação saudável, atividade física com dança e informações sobre as formas de prevenção e cuidados em saúde para os pacientes hipertensos.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, todas as unidades de saúde da rede municipal programaram atividades a partir do tema “Prevenir a Hipertensão ainda é o melhor remédio”.

“A hipertensão é uma doença crônica, que pode ser evitada com a prática de atividade física, alimentação saudável, redução no consumo de frituras e na quantidade de sal. O consumo de álcool, o uso do cigarro e o estresse também são fatores de risco para a doença, que pode levar a complicações como derrame cerebral (AVC), doenças do coração, insuficiência renal ou paralisação dos rins”, alerta Homero.

A diretora da UBS Theodomiro Garrido, Kellen Dias da Silva, informa que a programação, reforçando as ações de prevenção, segue até sexta-feira, 28/04. Além das ações educativas e do incentivo à atividade física, a unidade de saúde, por meio de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), está realizando a busca ativa de pacientes com visitas domiciliares e aferição da pressão arterial.

“A hipertensão, fora questões como má alimentação, estilo de vida sedentário e estresse, também abrange fatores hereditários. E a ação de busca ativa com visitas domiciliares vai ajudar na identificação de pacientes que não sabem que têm a doença”, destaca a diretora, lembrando que a UBS também faz a aferição da pressão arterial na triagem de atendimento dos pacientes na rotina diária de trabalho, avaliando se há necessidade de maior atenção no encaminhamento para o profissional médico.

Há cinco anos convivendo com a hipertensão arterial, a tecelã Diva Pinheiro Rodrigues, 72 anos, participou das ações para se informar sobre a alimentação saudável e a utilização de medicamentos. “Eu tive um princípio de AVC e hoje faço dieta, além de atividades físicas para controlar a doença. O importante é continuar se movimentando, não ficar apenas em casa e fugir da depressão para ter uma vida mais saudável”, afirma Diva Rodrigues.

A hipertensão arterial, na maioria das pessoas, não apresenta sintomas, mas quando um indivíduo tem uma hipertensão arterial grave ou prolongada e não tratada, surgem sintomas como dores de cabeça, vômito, agitação e visão borrada em decorrência de lesões que afetam o cérebro, os olhos, o coração e os rins.

