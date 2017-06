Unicef diz que 100 mil crianças estão presas entre fogo cruzado no Iraque

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou que cerca de 100 mil crianças estão presas entre fogo cruzado na cidade iraquiana de Mossul, onde ocorre uma batalha para expulsar o grupo terrorista Estado Islâmico (EI). As informações são da EFE.

Em comunicado, o representante do Unicef no Iraque, Peter Hawkins, avalia que “cerca de 100 mil crianças estão em condições extremadamente perigosas no oeste de Mossul”, onde se encontram “sob fogo cruzado”.

Hawkins disse ainda que a agência da ONU está recebendo “notícias alarmantes de civis que estão sendo assassinados no oeste de Mossul, entre eles várias crianças. Algumas teriam sido assassinadas enquanto tentavam fugir desesperadamente dos combates”.

A Comissão de Direitos Humanos do Conselho provincial de Nínive, da qual Mossul é capital, denunciou ontem a morte de pelo menos 170 civis no dia 1° de junho pelas mãos dos jihadistas em um bairro situado na parte ocidental do rio Tigre, que divide a cidade em duas.

O representante do Unicef foi enfático: “os ataques contra civis e infraestruturas civis como hospitais, clínicas, escolas, casas e sistemas de água devem parar imediatamente”.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE