União Europeia propõe esquema de autorização de viagem para turistas

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (16) um plano para ter mais controle sobre viajantes que não precisam de um visto específico para entrar no Espaço Schengen, de livre circulação dentro da União Europeia (UE). O Brasil é um dos 42 países isentos de visto.

De acordo com a proposta, antes de viajar, os turistas deverão preencher um formulário online, que não deve levar mais de 10 minutos para ser concluído. As informações serão cruzadas com as bases de dados europeias, como as do serviço de polícia Europol. Segundo a Comissão, na maioria dos casos, a autorização deverá sair em alguns minutos. O documento custará 5 euros e terá validade de cinco anos.

A ideia do órgão europeu é que a triagem prévia ajude a identificar possíveis migrantes irregulares e, principalmente, pessoas que possam representar risco à segurança. O sistema faz parte de uma ampla discussão sobre como melhorar o controle das fronteiras externas da UE, principalmente diante da ameaça terrorista.

Críticos afirmam, porém, que o novo sistema de autorização de viagem não resolverá o problema da segurança, pois o que falta é um intercâmbio rápido de dados sobre suspeitos entre os países do bloco. A expectativa é que o novo formulário online entre em vigor até 2020, mas a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.

Aline Moraes

Correspondente da EBC