União deverá indenizar Neymar e familiares por informação vazada

Após decisão da 14ª Vara do Distrito Federal, o atacante do Barcelona e da seleção brasileira Neymar deverá ser indenizado pela União em R$ 80 mil e seus pais devem receber R$ 50 mil cada. A informação é do Blog do Perrone, hospedado no UOL, do Grupo Folha, que edita a Folha.

A indenização se deve a um vazamento de informações pessoais do Neymar, divulgadas em texto publicado pela Folha em março, no qual é informado que o jogador havia sido considerado culpado por sonegação de imposto de renda da pessoa física e fraude por uma corte administrativa da Receita Federal.

Também foi determinado o pagamento de R$ 10 mil para cada um dos três integrantes da família por cada eventual novo vazamento. Ainda cabe recurso à decisão.

A Justiça entendeu que houve divulgação de dados sigilosos já que, antes de serem formalmente notificados pela Receita, advogados do jogador foram questionados por repórteres do jornal sobre a decisão da corte administrativa.

Folhapress