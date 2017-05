UnATI realiza Campanha de Vacinação contra a Gripe

A Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) e CAIMI Ada Vianna, realizam nos dias 10, 11 e 12 de maio a ‘Campanha de Vacinação contra a Gripe Influenza’.

A ação será realizada no Núcleo de Orientação Gerontológica (NOG), na sede da UnATI, localizada na Avenida Brasil, s/n, bairro Santo Antônio. Os atendimentos do dia 10 e 12 serão das 8h às 12h e no dia 11 das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.

O objetivo é promover a saúde, prevenindo a gripe ou diminuindo os sintomas dessa que é uma das maiores causas de debilitação do idoso. Melhorando portando a qualidade de vida desse grupo.

Podem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, doentes crônicos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde e professores. Para os grupos de risco é necessário apresentar documentos como: laudos médicos, cartão da gestante, cartão do pré-natal e declaração ou crachá da empresa.

Sobre a Gripe Influenza

Comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios como tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura uma semana e com os sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante. Pode levar a complicações graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco para complicações viral, como crianças, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas.

Transmissão: Da influenza é por meio de contato com secreções das vias respiratórias eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar (transmissão direta) ou através das mãos ou objeto contaminado (transmissão indireta), quando entram em contato com mucosas (boca, olho e nariz).

Vacina: contra a Influenza é trivalente, constituída por vírus inativados, fracionados e purificados, portanto não contem vírus vivo e não causa a doença. A vacina utilizada contém antígenos contra três cepas de influenza: A (H1N1), A (H3N2) e B. As cepas são escolhidas a cada ano visando prevenir a doença causada por cepas que circularão na temporada seguinte.

Contra indicação: Somente a pessoas com alergia grave, ovo de galinha e para aqueles que já apresentaram reação anafilática a doses anteriores.

Com informações da assessoria