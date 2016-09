Unati e UEA realizam 5ª Semana de Saúde

A Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), realiza a V Semana de Saúde da Unati/UEA. O evento contará com serviços sobre saúde bucal, vacinação, exames e oficina de coaching. A programação começou nesta segunda-feira (26) e segue até 30 de setembro, das 8h às 12h, na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio. A cerimônia de abertura será nesta terça-feira, (27), às 8h30, na sede da instituição.

De acordo com a coordenadora do Núcleo Orientação Gerontologica (NOG) e da ‘V Semana de Saúde’, Elorides de Brito, o evento é uma atividade em alusão à Semana de Saúde do Idoso.

“Vamos oferecer uma extensa programação com várias atividades e prevenção a saúde do idoso”, ressaltou.

Durante a semana serão oferecidas orientações sobre saúde bucal; vacinação, realização de exames; atividades do Teatro Renascer; limpeza de pele; circuito do equilíbrio; curso de alimentação saudável; com o nutricionista David Reis; aulão de funcional; mini-curso de automassagem; oficina de coaching gerontológico; o curso de odontologia da UEA vai oferecer uma palestra sobre ‘lesões bucais’ e o encerramento terá uma seresta.

A V Semana de Saúde é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Centro de Atenção ao Idoso Ada Viana (CAIMI), Mary Kay, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e curso de odontologia da UEA.

Com informações da assessoria