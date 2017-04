Uma alternativa para despertar a criatividade

O empresariado manauense, principalmente aqueles que pretendem abrir o primeiro empreendimento, terão oportunidade para crescer durante a 6ª edição do encontro “Criativos Manaus”, que acontecerá no próximo dia 27. O evento reúne todas as experiências e ideias que incentivam os debates produtivos dos mercados que dependem da criação para ter rentabilidade.

O encontro acontece no teatro Manauara, das 14h às 22h, e pretende incentivar o contato e o debate das experiências de jovens talentos locais em áreas como publicidade, administração, design, tecnologia, jornalismo, relações públicas, marketing, entre outras.

O diretor de inovação, Alessandro Dias, disse que negócios criativos têm uma tendência maior para o sucesso que os tradicionais. Porém, ele ressaltou que a criatividade não é a única chave do sucesso para um desempenho favorável porque existem vários fatores a serem levados em conta, como capacidade de gestão e habilidade financeira. “O evento vai mostrar exemplos de pessoas que acreditaram no seu potencial e se superaram, seja na empresa ou assumindo novos negócios”, comenta.

Alessandro informa também que, principalmente para os jovens empreendedores que querem mudar de área, evoluir e trocar de vida profissional, as palestras devem ter grande contribuição. “A criatividade é a chave do sucesso. Não adianta você lançar um negócio no mercado e permanecer igual aos outros. Tem que ser inovador”, completa.

O organizador ressalta que o evento também é destinado para quem já é consolidado no mercado, mas tem interesse em descobrir novos nichos.

Diferencial

O membro do parque tecnológico e de inovação Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm-Ulbra), Alan Ferreira, que é engenheiro ambiental, disse que a inovação é fator primordial para que as startups, que são encubadas pelo UlbraTec, tenham sucesso no mercado. “Das novas empresas que estão surgindo e precisam comprovar sua rentabilidade para conseguir o fomento necessário, 90% alcançam esse objetivo por meio de ideias criativas”, comenta.

Alan deu como exemplo a empresa genuinamente amazonense, Nakau, que utiliza coleta de cacau de regiões preservadas do Estado, gerando emprego e renda para ribeirinhos, para produzir chocolates de alta qualidade para serem vendidos em Manaus, no resto do país e até no exterior, em países da Europa, como Suíça, uma das potências do segmento no mundo.

Palestrantes vão expor desafios futuros

O encontro “Criativos Manaus” ocorre desde 2013 com a intenção de reunir experiências e desafios expostos pelos palestrantes, sem ultrapassar o tempo de 20 minutos nas conversas.

A metodologia é similar às conferências americanas TED, nas quais se propagam iniciativas criativas na área da tecnologia, design e entretenimento.

O “Criativos Manaus’ também busca o fechamento de negócios, principalmente nas áreas de tecnologia, marketing, gestão e comunicação.

Na primeira parte do evento, até as 18h, os patrocinadores e apoiadores estarão apresentando produtos e serviços na área externa do teatro, além de exposições, palestras e workshops com convidados.

O evento vai contar com as palestras de Matheus Aquino da Wurtzita Agência Digital, Felipe Martins, fundador do blog Portal Publicitário, Márcia Mazetto da Agência Tterra e Glauco Aguiar da empresa ManaósTech.

As inscrições vão até o dia 26 de abril, pelo site www.criativosmanaus.com.br, no lote normal, cujo o valor é de R$ 60 mais taxa de R$ 6. No lote final, do dia do evento, o interessado vai investir R$ 70 mais uma taxa adicional de R$ 7.

Joandres Xavier

EM TEMPO