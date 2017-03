Um morre e três ficam feridos em colisão entre motocicletas na AM-070

Um homem, identificado como Zequias da Silva Marques, 20, morreu por volta das 3h40 desta quarta-feira (1º), após um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. A fatalidade ocorreu na rodovia AM-070, nas proximidades do Mititi em Manacapuru (a 69 Km de Manaus).

De acordo com o cabo Francisco Bastos, do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Zequias estava pilotando uma motocicleta com duas pessoas na garupa, quando colidiu frontalmente com outra motocicleta, que trafegava no sentido oposto da via.

Zequias e as outras três vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram socorridos e levados para o Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru. Entretanto, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após dar entrada na unidade.

Devido à gravidade dos ferimentos, as outras vítimas do acidente foram transferidas para uma das unidades de saúde de Manaus.

Conforme o cabo Bastos, nenhuma das vítimas estava usando capacete no momento do impacto. A polícia suspeita que os jovens estavam sob efeito de bebidas alcoólicas.

“Não tenho nada concretizado, mas, provavelmente, eles estavam sob efeito de bebidas alcoólicas. Durante a noite e madrugada estava acontecendo o Carnaval em Manacapuru e, por isso, acreditamos que eles estavam embriagados”, disse o cabo Bastos.

O carro do Instituto Médico Legal (IML) foi realizar a remoção do corpo, por volta das 11h, da manhã. O corpo será trazido para sede do órgão, na Zona Norte de Manaus, onde passará pelo exame de necropsia.

Mara Magalhães

EM TEMPO