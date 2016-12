Um morre e outro fica ferido depois de atentado contra irmãos no Alfredo Nascimento

Dois irmãos identificados como Tony Sales Moçambique, 30, e John Sales Moçambique, 24, conhecido como ‘Baby’, sofreram um atentado por volta das 13h20 desta sexta-feira (9), na rua 27, próximo a escola Ameron Caminha, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, Zona Leste. No local, Tony não resistiu aos ferimentos e morreu. John, até o momento desta publicação, estava no centro cirúrgico.

Segundo os familiares das vítimas, eles estavam bebendo e conversando na frente de casa, quando um homem não idenitificado, efetuou disparos de arma de fogo contra os dois.

As balas atigiram o tórax de Tony, e o rosto de John.

Conforme informações da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o infrator teria fugido de moto, de modelo e placa não identificados.

Os policias informaram ainda que a dupla é conhecida na área por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com familiares, os irmão já sofreram ameaças de morte anteriormente por desavenças de rua.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manuela Moura

Portal EM TEMPO