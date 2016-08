Um morre e outro fica ferido após carro colidir com poste na Pedro Teixeira

Um homem identificado como Carlos Alberto Ferreira Júnior, 33, morreu na tarde deste sábado (6), por volta das 17h30, após o carro que ele estava, modelo Fiat, placa JXP-1377, colidir com um poste de iluminação pública. A fatalidade ocorreu na avenida Pedro Teixeira, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Uma outra pessoa ficou ferida.

De acordo com um soldado da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem que morreu estava no banco do passageiro. O motorista do carro, que não teve o nome divulgado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Ainda conforme o soldado, o motorista estava trafegando pela avenida Pedro Teixeira, no sentindo Djalma Batista em alta velocidade, quando perdeu o controle e colidiu com o poste de iluminação pública.

Com a batida, o poste caiu na pista e deixou o trânsito interditado. Conforme a polícia, provavelmente os homens estavam sob o efeito de bebidas alcoólicas, pois foram encontrados indícios dentro do carro.

Homens do Corpo de Bombeiros cortaram partes do veículo para poder retirar o corpo de dentro do automóvel. Segundo informações do segundo tenente dos bombeiros, a vítima fatal estava sem cinto de segurança, já o motorista estava de cinto.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do órgão, na Zona Norte da cidade.

Por Mara Magalhães