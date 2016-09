Um morre e dois ficam feridos em troca de tiros com a polícia na Zona Sul de Manaus

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em consequência de troca de tiros com a polícia durante a noite desta sexta-feira (16), na Zona Sul de Manaus. O fato ocorreu por volta de 22h, no Distrito Industrial.

Conforme a polícia, a perseguição começou no bairro Santa Luzia, após denúncia de populares sobre um carro vermelho, com quatro elementos praticando roubos na área.

Os policias localizam o veículo e o seguiram fazendo sinal de parada, mas os suspeitos fugiram em direção ao Distrito e reagiram atirando contra a viatura nas proximidades da avenida Desembargador Ministro João Gonçalves.

Os policiais revidaram e acabaram acertando três dos ocupantes do veículo. Os suspeitos foram atendidos no Hospital João Lúcio, Zona Leste. Um dos bandidos, identificado apenas como ‘Caite’, foi atingido com um disparo na região do tórax e veio a óbito no pronto socorro.

Outro suspeito, de nome Lucas Danrlei Martins Santos, idade não informada, foi atingido com dois disparos, sendo um na cabeça e outro na coxa esquerda, e encontra-se internado na unidade. O terceiro, identificado como Geovan Elito Leite Pinto, 20, foi atingido com um disparo nas costas e, após atendimento médico, foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o quarto envolvido, Rudson Leandro Martins Santos, 21.

Na ocasião, a guarnição apreendeu o veículo modelo March, cor vermelha, de placa PHE-3351, adulterada para PHE- 8851, um revolver calibre 38 de numeração KG-54839, com quatro munições deflagradas, uma munição intacta, uma munição intacta calibre 357, a quantia de R$ 48 reais, e uma replica de arma de fogo cor preta, além de vários celulares e carregadores.

Por equipe EM TEMPO Online