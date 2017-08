Um homem morre e outro fica ferido em briga do tráfico no Viver Melhor 2

Homem foi alvejado no Viver Melhor 2 – Divulgação

Dois homens em um carro, modelo Ônix, cor cinza, placa PHI- 6069, efetuaram disparos contra Diógenes Costa, de 41 anos, e Rodrigo Lima e Lima, de 43 anos, moradores da rua Macacaúba, no Viver Melhor 2, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Um deles morreu no local e outro ficou ferido.

De acordo com policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Diógenes morreu no local e Rodrigo foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, na avenida Torquato Tapajós. Ainda segundo a polícia, as vítimas eram envolvidas com o tráfico de drogas na região. A Cicom também descartou que as vítimas eram policiais, como foi divulgado nas redes sociais.

Leia também: ‘Zulu’ é morto a tiros no Viver Melhor e Polícia suspeita de acerto de contas por tráfico

Os policiais afirmaram para reportagem que os tiros efetuados em Diógenes foram na cabeça. A perícia está no local fazendo as averiguações e o Instituto Médico Legal (IML) aguarda o término para remover o corpo.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Moradores do Viver Melhor denunciam invasores

Após morte de criança, moradores realizam protesto no Viver Melhor

‘Terror do Viver Melhor’ é preso