Um homem morre e outro é baleado ao trocar tiros com a Rocam

Um homem morreu e outro ficou ferido, na tarde deste sábado (11), durante uma troca de tiros com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de policiais miliares, a guarnição estava realizando patrulhamento na avenida Djalma Batista, quando foi avisada por um motorista que três homens em um veículo modelo UP, de cor vermelha, placa PHC-4073, estavam realizando assaltos na cidade.

A equipe realizou buscas e avistou o carro, com as características repassadas na denúncia, nas proximidades do Banco do Brasil, na avenida Torquato Tapajós. Os policiais deram ordem para o condutor parar, mas o suspeito não obedeceu e fugiu.

Durante a perseguição, os suspeitos pararam o veículo nas proximidades do Armazém Portela, na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, ao descerem do automóvel, eles atiraram na direção da viatura. Os PMS revidaram e dispararam contra os criminosos, atingindo dois deles. O terceiro conseguiu fugir.

Com os suspeitos foi apreendido um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola PT100. A dupla, que não teve o nome divulgado, foi levada pelos policiais ao Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois e dar entrada na unidade. O outro está passando um procedimento cirúrgico.

