Um dos líderes da FDN é preso com R$ 25 mil enterrados em Boa Vista

O foragido da Justiça do Amazonas e um dos líderes da facção Família do Norte (FDN), Ronaldo Maricaua Flores, 32, foi preso na manhã desta terça-feira (8), no bairro Brigadeiro, Zona Oeste de Boa Vista (RR). Ele responde por crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. A polícia encontrou R$ 25 mil enterrados no quintal de uma casa alugada pelo indivíduo há três meses.

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), com o apoio das Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança de Roraima e do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Roraima, localizaram e prenderam Ronaldo, que não dificultou a prisão.

Durante a abordagem foram encontrados 15 celulares, dois notebooks, um veículo, inúmeros chips de celulares nacionais e internacionais, documento de identidade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificados – que eram utilizados pelo suspeito para despistar a polícia.

Ronaldo já foi preso no Amazonas pelo crime de tráfico de entorpecentes e, atualmente, é um dos chefes da facção conhecida como Família do Norte (FDN). Ele é apontado como mandante da morte da líder comunitária do Nova Vitória, Rosenira Soares de Souza.

A Polícia Civil do Amazonas informou que Maricaua não cometeu nenhum crime em Roraima.

