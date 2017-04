Um dos líderes da FDN é morto no Puraquequara durante princípio de rebelião

Após informações de uma possível alteração na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), a morte de Janderson Araújo da Silva, mais conhecido como ‘Boca Rica’, foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). De acordo com o órgão, o fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (7), no presídio localizado na Zona Leste.

Por meio de nota, a Seap informou que o Instituto Médico Legal (IML) está se deslocando para a UPP para os procedimentos de perícia. Além disso, a secretaria destacou que irá fornecer mais detalhes sobre o caso ao longo do dia.

Fontes, que não quiseram ser identificados, informaram que o princípio de rebelião ocorreu na UPP com objetivo de matar ‘Boca Rica’ – que era um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN). A informação é que houve uma rixa entre ele e José Roberto Fernandes, ‘o Zé Roberto da Compensa’ – líder da organização – que teria mandado matá-lo.

Manoela Moura

EM TEMPO