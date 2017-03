Um dos irmãos preso por tráfico na Zona Leste integrava quadrilha de ‘Fernanda Loura’

Investigados pela polícia por crimes de tráfico de drogas, os irmãos Rubenilson Silva Sousa, 21, conhecido como ‘Rubinho’, e Rubeilson Silva Sousa, 22, o ‘Bigu’, foram presos na noite desta segunda-feira (20), por volta das 18h, na rua Agrestina, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. ‘Bigu’ também já praticou assalto junto com ‘Fernanda Loura’.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ‘Bigu’ fazia parte da mesma quadrilha da ‘Fernanda Loura’, presa no último sábado (18) em um evento de música sertaneja que estava sendo realizado na Arena da Amazônia.

Ainda segundo o delegado, a dupla estava sendo investigada há um mês, após denúncias anônimas informando que os irmãos comercializavam entorpecentes na comunidade.

“A gente já estava os investigando quando o delegado Rafael Allemand, do 25°DIP, informou que o ‘Bigu’ fazia parte da quadrilha da ‘Fernanda Loura’ e que tinha um mandado de prisão no nome dele. Então, ontem efetuamos a prisão”, contou o delegado.

‘Bigu’ confirmou ser integrante da mesma quadrilha de Fernanda, mas, segundo ele, praticou apenas um assalto na companhia da jovem.

“Só fiz um assalto com ela, em uma loja de confecção. O meu negócio é vender droga mesmo. Essa droga toda é minha”, disse o suspeito ao informar que o irmão não vendia droga com ele.

Os irmãos foram autuados por tráfico de drogas. Após os procedimentos ‘Robinho’ será levado para a audiência de custódia no Henoch Reis, no Aleixo. Já ‘Bigu’ será conduzido para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no Km 8 da BR-174.

Mara Magalhães

EM TEMPO