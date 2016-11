Um dia após roubar celular em restaurante, homem é preso na Zona Leste

Adriano Videira Lima, 28, envolvido em roubo a cliente de um restaurante localizado na rua Amazonas, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, foi preso na noite desta quarta-feira (9), em frente à residência onde mora, no bairro São José, na mesma zona.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Adriano e um comparsa, até o momento não identificado, subtraíram o aparelho celular de uma mulher que estava no estabelecimento. O fato ocorreu ontem, pela manhã.

“A vítima formalizou a ocorrência no 11º DIP. Na ocasião, nos relatou que os infratores entraram no estabelecimento e simularam estar armados. Em seguida, exigiram que ela entregasse o aparelho celular dela a eles. Na sequência a dupla empreendeu fuga em uma motocicleta da montadora Honda, modelo CG, de cor vermelha e placa OXM-3738”, explicou a delegada.

Conforme Joyce, a partir de informações coletadas com testemunhas, a equipe de investigação da unidade policial conseguiu identificar Adriano, que foi localizado e interceptado horas depois. O infrator foi reconhecido pela vítima. A motocicleta utilizada na ação criminosa foi apreendida com ele.

“Não conseguimos recuperar o objeto subtraído, mas ainda estamos em busca do segundo elemento envolvido na ação criminosa. Na delegacia constatamos, após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que Adriano estava cumprindo pena no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) por roubo cometido em setembro deste ano”, enfatizou a titular do DIP.

Adriano foi autuado em flagrante por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria