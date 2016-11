Um dia após crime, suspeito volta para roubar loja no Centro e é preso; houve perseguição e tiros

Um homem, ainda não identificado, de aproximadamente 27 anos, foi preso após roubar uma loja por policiais civis em frente ao ‘Garajão’, situado na avenida Floriano Peixoto, no Centro de Manaus, na tarde desta sexta-feira (4). Um policial militar à paisana chegou a disparar três tiros na via pública para evitar a fuga do suspeito, que por pouco não foi agredido por populares revoltados com a falta de segurança na área central.

Segundo o dono do estabelecimento roubado, que não quis ser identificado por temer represálias, o suspeito assaltou sua loja em uma galeria, localizada na rua Guilherme Moreira, próximo ao Banco do Brasil, na quinta-feira (3), e voltou para roubar outra loja no mesmo local nesta sexta. O homem foi reconhecido e delatado a um policial militar, que estava à paisana na galeria. Ao perceber que havia sido reconhecido, o suspeito tentou fugir e correu até a rua Quintino Bocaíuva. Durante a perseguição, o soldado chegou a efetuar três disparos. Ninguém ficou ferido.

O suspeito foi apreendido nas proximidades do ‘Garajão’ e, por pouco, não foi espancado por populares. Os policiais seguraram a integridade física do homem. Ainda segundo o proprietário da loja, ele foi ousado e chegou a avisar que retornaria ao local para roubar as outras lojas. O empresário o reconheceu assim que ele entrou novamente na galeria e roubou a sua outra loja.

“O mesmo elemento levou celulares e roubou uma quantia de R$3 mil da minha loja. Ele disse que iria voltar no outro dia e voltou. Assaltou a minha outra loja na mesma galeria, levando R$ 530,00. Hoje ele não teve a mesma sorte”, disse.

O homem foi apreendido com um simulacro de arma de fogo por policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele deve responder por roubo e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO