‘Um caminho para unir a paixão pelo esporte ao dinheiro’, diz especialista de trading esportivo

Graduado em administração de empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro, Juliano Fontes de Souza, 30, tem ganhado notoriedade pelo trabalho realizado com trading esportivo. Especialista há 7 anos no assunto, ele já escreveu livro, recebeu prêmios e desenvolveu métodos capazes de fazer qualquer fã de futebol ganhar dinheiro sem calçar a chuteira, vestir a camisa e entrar em campo.

PÓDIO – O que é o trading esportivo?

Juliano Fontes – O trading esportivo se baseia na movimentação financeira realizada por outros investidores que aplicam nas bolsas esportivas, com base nas probabilidades de resultados dos jogos e placares, exigindo o domínio de técnicas que podem ser realizadas por qualquer um que goste de esportes e tenha disciplina para estudar, e por isso se tornou um caminho para unir a paixão pelo esporte ao dinheiro, já que proporciona uma renda que pode se tornar o principal ganho ou ser uma fonte extra de rendimentos. Muita gente confunde apostas on-line com trading esportivo. Em apostas on-line a pessoa escolhe um resultado baseado em um chute ou preferência e investe certa quantia de dinheiro, contando com a sorte como fator decisivo.

PÓDIO – Como funciona?

JF – Com embasamento, é possível investir em vários esportes e os que têm mais liquidez são futebol e tênis. Como tenho paixão por futebol desde menino, resolvi investir nessa área. A pessoa deve escolher algum esporte que realmente goste para conseguir investir.

PÓDIO – Quem pode participar? Existe algum tipo de limitação?

JF – Qualquer pessoa pode participar. Porém, o perfil dos meus alunos são 97% homens entre 25 e 39 anos e que buscam um complemento na renda. Para começar, é preciso ter uma conta numa bolsa esportiva. Em segundo, a pessoa deve enviar os recursos para creditar a conta, que pode ser feita via boleto bancário, Paypal, débito em cartão de crédito internacional ou utilizar a Neteller, um tipo de carteira virtual e que tem suporte em português.

PÓDIO – Como você descobriu essa ferramenta?

JF – Comecei a comprar e vender ações aos 18 anos de idade. Quando tinha 20 anos, um amigo me apresentou o trading, mas como não entendia nada de investimentos, me pediu uma ajuda e eu me fascinei por esse universo podendo juntar o mercado de renda variável e o futebol.

PÓDIO – Esse tipo de “trabalho” exige a dedicação de quantas horas diárias?

JF – Acredito que o iniciante dedique de uma a duas horas por dia de estudo e trabalhe ao menos de quatro a cinco jogos por semana. Com isso, já é possível obter um retorno lucrativo. Já um investidor profissional pode trabalhar um a três jogos por dia, por exemplo. É importante explicar para os leitores que o exercício de investir no futebol vai muito além da duração dos jogos. Envolve análise pré-jogo, relatórios, planilhas de acompanhamento, entre outras atividades.

PÓDIO – Qual o valor de investimento inicial e em quanto tempo o lucro vem?

JF – O investimento inicial pode ser entre R$ 300 e R$ 500. Cada jogo tem sua própria liquidez. Campeonatos grandes, como o Brasileiro ou a Copa Libertadores da América, têm uma boa liquidez, chegando ao mínimo de R$ 300 mil de movimentação. Encerrada a operação, a bolsa credita o dinheiro na conta imediatamente. E o lucro é creditado por volta de um minuto após o término da partida.

PÓDIO – Quanto é possível ganhar mensalmente com o trading esportivo e qual o melhor caminho para se fazer os investimentos?

JF – Com estudos prévios e estratégias que podem ser adquiridas no meu curso Trade Esportivo 2.0, é possível aplicar e ter o retorno de cerca de R$ 2 mil/mês. Eu opero por meio da bolsa londrina Betfair e, por conta da ausência da moeda brasileira, o investimento é aplicado em dólares.

PÓDIO – Tem alguma estratégia para que o erro no investimento seja minimizado?

JF – Um exemplo do que pode ser feito, e que não precisa ser uma regra absoluta, é investir a maior parte do dinheiro na vitória do time mais forte, e usar uma pequena parte para investir no empate 0x0. Assim, se o time mais forte fizer um gol até o final do primeiro tempo, você vai poder vender a aplicação na vitória por um. A segunda forma de conseguir um bom retorno é investindo contra o favorito no segundo tempo. Isso é bom quando, no primeiro tempo, você percebe que o time da zebra está pressionando o favorito. Se o jogo permanecer 0x0, o seu investimento vai se valorizando a cada minuto e você pode vender o resultado e ter um pequeno lucro, e se o time favorito sofrer um gol, o investimento se valoriza e você vende, lucrando ainda mais. Mas, se o time favorito reconquistar as forças, dá tempo de vender os resultados sem prejuízo.

PÓDIO – Pelo que entendi, trata-se de uma modalidade de investimento. Ele é mais ou menos seguro que a bolsa de valores, por exemplo?

JF – O único risco é você perder seu capital investido, que recomendo ser baixo, entre R$ 300 e R$ 500. Mas através dos bônus de boas-vindas, é possível acumular um capital acima de R$ 2 mil. Nesse caso, recomendo sacar o depósito inicial e só trabalhar (fazer o trading esportivo) com o restante do capital. Assim, mesmo se perder 100%, não haverá prejuízo real. No trading esportivo, não é possível trabalhar alavancado (investir mais do que o capital depositado).

PÓDIO – Existe alguma dica que você queira deixar para quem deseja se aventurar no trading esportivo?

JF – Eu gosto de destacar que é importante não se abalar com prejuízos nem se empolgar com os lucros. Tornei-me pioneiro do seu segmento no Brasil, sendo hoje o criador da maior comunidade do país sobre investimentos em bolsas esportivas, com reconhecimento internacional, além de carregar o título de autor best-seller com o livro “Invista em Futebol”. Já são mais de 2.300 alunos que ensino através do curso Trade Esportivo 2.0 a trabalharem com essa modalidade e transformarem seu esporte favorito em renda. Além do Brasil, já ministrei cursos para alunos de vários países, como Argentina, Portugal, Espanha, Irlanda, Inglaterra, Angola, Austrália e Japão. Já recebi diversos prêmios como maior investidor em casas de apostas como FantasticWin e Betmotion. Além disso, fui o maior divulgador da Betfair no mundo nos anos de 2014 e 2015.

André Tobias

EM TEMPO