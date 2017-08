Um ano do impeachment de Dilma: o que mudou?

Ribamar é taxista há 17 anos e falou com a reportagem sobre o que mudou no país após impeachment – Arthur Castro

Há exatamente um ano, o dia 31 de agosto entrou para a história do Brasil como o dia em que a presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu um impeachment e deixou o poder após cumprir parte do seu segundo mandato.

A petista foi cassada do cargo, pelo Senado, por 61 votos favoráveis e 20 contrários, mas não perdeu os direitos políticos. Desde então, Michel Temer (PMDB), que era o vice-presidente na época, assumiu o país com promessas de reformas e de estabilidade política. Mas, afinal o que mudou até agora?

A reportagem foi ao Largo São Sebastião, no Centro da cidade, para ouvir a população. Será que as pessoas lembraram que dia é hoje? Fomos saber também se elas acreditam que o Brasil mudou.

Para o cientista político, Luis Antônio Nascimento, é impossível esquecer o dia em que se derrubou uma presidente eleita. Por isso, ele explica que o mais grave foi tirar um governante que se apresentou ao povo com seu projeto de governo e foi eleito.

“Agora temos um governo ilegítimo e que implementa um projeto que jamais teria sido eleito pelo povo”.

O economista Ailson Rezende diz que não há o que se comemorar já que não houve melhora política. Todos os políticos que estavam envolvidos no processo de impeachment estão envolvidos com a Lava Jato, inclusive, o próprio presidente Michel Temer a partir das denúncias de Joesley Batista. “Com isso as empresas não quiseram mais investir e não têm confiança no Brasil. Além disso, a taxa de desemprego está muito maior do que na época do impeachment. A economia está estagnada”.

Já o economista e professor Francisco Mourão Junior acredita que após as reformas de Michel Temer haverá uma estabilidade. O objetivo das reformas pós impeachment é melhorar a economia e também a própria situação do governo de Temer.

“O Brasil já caminha para uma estabilidade política, que gera assim o equilíbrio econômico. As reformas são de extrema necessidade. Após as reformas e a retomada da economia, a indústria e o comércio vão começar a gerar mais empregos, renda e consumo”, ressalta o economista.

Entenda

O processo de impeachment foi aberto em 2 de novembro, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), aceitou o pedido protocolado em outubro pelos juristas Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, Janaína Paschoal e Flávio Costa.

A justificativa para o pedido de impeachment eram as “pedaladas fiscais”, manobras para fazer a economia parecer melhor, e decretos presidenciais para aumentar gastos do governo, apesar da previsão de que a meta de superávit não seria atingida.

