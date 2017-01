Um adolescente morre e outro fica ferido após carro colidir com muro no Tarumã

Um adolescente identificado como Arlen Costa Ferreira, 16 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (30), após o carro em que ele estava como passageiro colidir com um muro de uma casa. O acidente aconteceu na rua Peixe Cavalo, comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações dos policiais militares da 20º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a colisão ocorreu por volta de meia-noite. O condutor do veículo também era um adolescente de 17 anos, que ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

“As testemunhas avistaram o carro vindo em alta velocidade, quando passou por um buraco da rua, perdeu o controle e colidiu com o muro” informou a aspirante da PM, Maffioletti.

Os adolescentes foram atendidos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu) que logo informou que Arlen não teria resistido ao impacto e aos ferimentos, morrendo no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O condutor, segundo a guarnição que atendeu a ocorrência, estava consciente quando foi encaminhado à unidade hospitalar.

A polícia informou que o carro não tinha restrição de roubo e, segundo relatos de testemunhas, o dono do veículo era o próprio adolescente que dirigia. Ele é recém-chegado na capital.

Nossa equipe procurou por familiares das vítimas, mas até o momento desta publicação nenhum parente foi encontrado.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Daniel Landazuri

EM TEMPO