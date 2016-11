Um a cada quatro beneficiários tem dívidas no Minha Casa, Minha Vida

Os mutuários que não pagam as prestações do programa Minha Casa, Minha Vida poderão ser cobrados pelo governo federal em breve. A intenção é iniciar, em dezembro, uma campanha para a regularização das prestações. O foco são os beneficiários com renda mais baixa, que pagam prestações de R$ 25 a R$ 270, em até dez anos, e que tiveram 100% de ajuda federal para comprar a casa.

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), pelo menos 25% dos mutuários do programa na faixa de renda 1, que é a mais baixa, estão inadimplentes.

Em nota, o Ministério das Cidades, que administra o Minha Casa, Minha Vida, confirmou a campanha de regularização, mas não deu detalhes. O órgão garantiu que, antes de qualquer medida punitiva, como tomar a casa própria, será dada a chance de pagamento ao mutuário. “Antes de qualquer medida punitiva como, por exemplo, a retomada de imóveis, o Ministério das Cidades acredita no resultado da campanha para diminuir o índice de inadimplência.”

O ministério informou ainda que está levantando o total de inadimplentes da faixa 1, mas os devedores das demais faixas de renda também serão cobrados. “A Caixa Econômica Federal trabalha no mesmo levantamento das faixas 2 e 3 para que, em meados de dezembro, seja lançada uma grande campanha de conscientização junto aos beneficiários do programa”, afirma a nota.

O governo quer saber também se, desses devedores, há mutuários que alugaram o imóvel ou mesmo venderam-no de forma ilegal, por contrato de gaveta, o que é proibido no programa.

