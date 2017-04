Ulysses Tapajós nega ter pedido exoneração da Semef

O titular da Secretaria Municipal de Finanças (Semef), Ulisses Tapajós, negou, na tarde desta segunda-feira (17), que tenha pedido exoneração do cargo ao prefeito de Manaus, Arthur Neto. A declaração foi dada à equipe de reportagem do EM TEMPO, após um blog anunciar sua saída do órgão para aproveitar a aposentadoria.

“Não pedi demissão. Eu não sei de onde surgiu esta informação, mas não tem nada confirmado. Quando eu decidir, informarei”, falou o secretário municipal por telefone.

Esta não é a primeira vez que anunciam a saída de Tapajós da Semef. O caso já vem repercutindo desde o início deste mês, em alguns veículos de comunicação.

Questionado se pretende ficar no cargo até o final da gestão do prefeito Arthur Neto (PSDB), ele revelou estar passando por avaliações para um tratamento de saúde, limitando-se a dizer que vai avisar sobre quaisquer decisões que tomar.

EM TEMPO