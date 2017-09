Cultura EM TEMPO: ‘Tudo pelos Ares’ representa o Amazonas e toca no Rock In Rio

O cantor e ator Paulo Micklos (Ex-Titãs) afirmou para todo mundo ouvir que enquanto a banda”Tudo Pelos Ares” estiver tocando, o rock não vai morrer. Essas palavras, de pura efervescência e adrenalina, foram ditas ao final da apresentação da TPA, durante seletiva, no início de abril, para escolher quem iria representar o Norte no Rock In Rio 2017. Na ocasião, a banda amazonense foi primeira e única da região, escolhida para tocar no evento, no 21 de setembro, em um dos palcos do maior festival de rock, é nossa, é do Amazonas.

Tudo Pelos Ares

A banda foi criada em 1990 em São Paulo e veio para Manaus um pouco depois. Apresenta um rock que mistura a vanguarda com um toque de hard rock, inspirado em bandas nacionais como Titãs, Barão Vermelho e internacionais como Black Sabbath e AC/DC.

A TPA apresenta um hard rock cru e honesto. Com letras em português, buscam passar a realidade de forma irreverente, sem perder o conteúdo. Para mostrar o grupo, o Cultura EM TEMPO dessa semana, abrindo o mês de setembro, traz um bate papo sobre a banda, com contextualização sobre passado e expectativas para o futuro.

Biografia

Em 1992, a banda gravou o primeiro compacto chamado “Corrida Suja’. No mesmo ano, eles participaram de programas nacionais, como no Fúria Metal da antiga MTV. Em 1994, abriram show da super banda Golpe de Estado, no aniversário de Santo André, município de São Paulo. Já no ano de 1996, eles gravaram o videoclipe xx que foi veiculado no programa Demo MTV. Em 1998, gravaram novas composições no estúdio Space Blues.

Leia também: 5 bandas que provam que existe rock no Amazonas

A partir de 2002, os integrantes participaram de vários projetos, entre eles, ‘Valores da Terra’, promovido pela prefeitura. Gravaram CDs e participaram de shows para divulgação desse projeto. Dois anos depois, a banda gravou o CD oficial chamado Senta Pua. Outro ponto alto na carreira foi em 2011, quando abriram o show Madame Saatan em Manaus, já com a nova formação.

A “Tudo pelos Ares” participou de inúmeros festivais de música entre 2010 até 2014, como Skinni Rock em Boa Vista, Caça Bandas em Brasília, Grito do Rock no Pará, entre outros. E este ano vão tocar no maior de todos, o Rock in Rio. Eles venceram a seletiva e vão se apresentar em um dos palcos do mega evento, que será realizado em setembro deste ano.

Tudo pelos Ares:

Eduardo Molotievscki – guitarra e voz

Marcelo Alves– guitarra

Marcelo Lima – baixo

Rubem Junior – bateria

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

Dia Mundial do Rock: Bandas do Amazonas falam sobre a resistência do gênero

Banda Tudo Pelos Ares se apresenta no Rock in Rio dia 21 de setembro no palco Rock District

Rock in Rio terá a maior tela de videogame do mundo