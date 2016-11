Ultrapassagem termina em perseguição e morte na Zona Leste

Eduardo José Belém dos Santos, 25, foi baleado e morreu após ser supostamente perseguido pelo motorista de um carro, de características não informadas, que não gostou de ser ultrapassado no trânsito. A vítima estava em uma motocicleta com um amigo, por volta de 0h deste sábado (19), quando foi alvejada com um tiro. O caso aconteceu na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), além do relato do próprio pai da vítima, identificado como Raimundo, Eduardo estava na garupa da moto em companhia de Clauber Farias Maria, quando os dois pediram passagem do motorista de um veículo. Mas o pedido teria sido negado e amigo de Eduardo fez uma ultrapassagem. A iniciativa teria irritado o outro condutor. Em seguida, ele decidiu perseguir a dupla e, ao alcançar a motocicleta, efetuou dois disparos. Apenas um tiro atingiu Eduardo na cintura.

A vítima foi socorrida até o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, que fica localizado nas proximidades onde aconteceu o fato. Entretanto, duas horas após dar entrada na unidade, ele não resistiu e veio à óbito.

O pai acredita que a ultrapassagem tenha revoltado o motorista do carro e causado a morte do filho. O corpo foi removido na manhã de sábado e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

