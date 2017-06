Últimos dias para se inscrever no processo seletivo do Ifam

Acaba neste domingo (11), o prazo para os candidatos se inscreverem no Processo Seletivo para cursos técnicos de nível médio – modalidade subsequente do Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam).

São 1163 vagas ofertadas e distribuídas em 10 campi da capital e do interior. O candidato deve ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula. Como em 2016 não haverá provas neste Processo Seletivo. A avaliação acontecerá com base na média das notas de português e matemática do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site www.ifam.edu.br. Aqueles que não têm acesso a internet podem se dirigir aos campi ofertantes de vagas, de 2ª a 6ª feira para efetivar a sua inscrição. Os horários de funcionamento estão definidos em Edital.

Com informações da assessoria