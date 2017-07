Últimos dias para as inscrições na oficina de dança gratuita do Sesc AM

Estão abertas as inscrições para a oficina de dramaturgia na dança do Sesc AM, que será ministrada no período de 24 a 27 de julho, das 16h às 20h, na sala de dança do Sesc Centro (Rua Henrique Martins, 427). A atividade é composta por aulas teóricas e práticas e destina-se a artistas de artes cênicas, performers, pedagogos, professores, grupos de igreja, músicos, artistas visuais, fotógrafos, escritores e poetas. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até o dia 24 de julho, na central de atendimento do Sesc Centro, localizada na rua Henrique Martins, 427, Centro.

A Oficina “A Arte do Encontrar: por uma arte relacional, cênica e performativa” terá como percurso de investigação teórico-prático uma dramaturgia cênica corporal performativa, que propõe uma tessitura do encontrar: A si e ao Outro. Esse, podendo ser a natureza, a paisagem, o animal, o inseto, a planta, o ser humano, o inorgânico entre outros.

Nessa dramaturgia a proposta é que a pessoa, o ator, o artista visual, o músico e outros sujeitos interessados no processo de criação, seja “performer”, termo que se refere à pessoa cênica que realiza ações e tarefas, em detrimento da representação teatral de um personagem.

“A Arte do Encontrar: por uma arte relacional cênica performativa” terá como referências a obra “Estética Relacional”, de Nicolas-Bourriaud e a Pesquisa Cênica Corporal Uma, de Francisco Rider, premiado com o Prêmio Funarte Klauss Vianna de Dança 2007.

Francisco Rider

É um artista independente, nascido em Manaus, Amazonas. Suas criações cênicas fazem um diálogo entre as linguagens da dança, teatro, artes visuais e performance. Rider é idealizador e realizador do Projeto Brincar/Jogar/Dançar/Criar: Oficina, Diálogos, Processos Criativos, primeira versão (2017), do projeto premiado com o Prêmio Funarte Klauss Vianna de Dança 2014 e um dos 60 projetos pré-selecionados, entre mais de 500 em todo o Brasil, para o Prêmio Select de Arte e Educação 2017.

Desenvolve há dezesseis anos a Pesquisa Cênica Corporal Uma – Prêmio Funarte Klauss Vianna de Dança 2007. Projeto síntese de pesquisas e experimentações em improvisação, jogo, métodos somáticos/release techniques (yoga, Body-Mind Centering, Ideokinesis, entre outros), artes visuais e a relação interativa performer/público.

