Últimos desaparecidos da Adolpho Duque são encontrados

Tiago Candeira de Matos, 18, e Henrique Ferreira, 17, que tinham se perdido na Reserva Adolpho Duque, conseguiram sair sozinhos da mata no final da tarde deste sábado (8). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), eles foram encontrados por moradores no Km 32, da rodovia AM 010, na Zona Leste.

Ainda conforme os bombeiros, os dois aparentava estar bem, apenas com pequenas escoriações. Na ocasião, eles foram levados para um pronto socorro da cidade para avaliação médica.

Ainda no início da tarde, cinco pessoas, que também estavam desaparecidas, foram encontradas por um mateiro e encaminhadas para um sítio. O grupo tinha se perdido na última quinta-feira (6), quando entraram na reserva florestal com destino a Prainha.

Manoela Moura

EM TEMPO