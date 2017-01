Últimos corpos são retirados de hotel soterrado por avalanche na Itália

Os bombeiros italianos retiraram dos escombros na madrugada de hoje (26) os últimos dois corpos que faltavam ser resgatados do Hotel Rigopiano, atingido por uma avalanche na semana passada. O balanço oficial do acidente é de 29 mortos e 11 sobreviventes. A informação é da Agência Ansa.

Não há mais pessoas desaparecidas na lista fornecida pelas equipes de resgate, que contabilizava 28 hóspedes, entre eles quatro crianças, e 12 funcionários do hotel.

Localizado na província de Pescara, o Hotel Rigopiano foi soterrado por uma avalanche que desceu das montanhas do Parque Nacional do Gran Sasso na noite de 18 de janeiro. A avalanche foi causada por terremotos que atingiram o centro da Itália no mesmo dia.

O grande volume de neve, que deslocou a estrutura do hotel em 10 metros, dificultou as operações de resgate, que começaram depois de 12 horas do primeiro pedido de socorro, às 17h08 locais. Mas as autoridades só acreditaram que se tratava de uma avalanche às 19h. Os sobreviventes ficaram mais de um dia soterrados sob os escombros e sob a neve. De acordo com autópsias realizadas em seis corpos, as causas da morte foram asfixia e congelamento.

Agência Ansa