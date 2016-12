Último Unplugged Porão de 2016 é nesta quinta

Nesta quinta-feira (29), Sonare e Blow comandam a última edição do ano do Unplugged Porão do Alemão, localizado na avenida Coronel Teixeira, 1.986, bairro São Jorge, Zona Oeste. Na trilha da noite não vão faltar hits do rock nacional e internacional, das décadas passadas aos dias atuais.

A festa inicia às 19h, com entrada gratuita para todos os frequentadores até as 21h, além de bebidas a preços promocionais e aperitivos especiais do cardápio de fim de ano do bar. Após as 21h, o Unplugged tem ingressos promocionais de R$ 20 para homens e R$ 5 para as mulheres.

Versões Acústicas

A primeira atração da noite é a Sonare, trazendo um repertório de versões acústicas de sucessos do pop rock e do rock’n’roll. Na setlist do grupo figuram nomes como Pink Floyd, Steppenwolf, CPM 22, Deep Purple, Red Hot Chilli Peppers, Creedence Clearwater Revival, numa seleção eclética e abrangente. “Fazemos pop rock nacional e internacional, dos anos 1960 aos 2000”, resume Thiago Carvalho, que faz voz e violão no grupo.

Além de Thiago, a Sonare é formada por Leonardo Alexandre (guitarra), Marcelo Lima (contrabaixo) e Rodrigo Bentes (bateria). Há poucos meses no circuito rock de Manaus, a banda evoluiu a partir de um projeto acústico de Thiago, e mantém a proposta de shows também voltados ao repertório roqueiro acústico.

Em seguida é a vez da Blow, que acrescenta um pouco de eletricidade à trilha sonora com um show plugado e um repertório que inclui sonoridades como o hard rock e o heavy metal dos anos 1980 e 1990. As setlists da banda costumam incluir, entre outros, nomes como AC/DC, Bon Jovi, Guns n’ Roses e Van Halen, para citar alguns. “Fazemos o que a galera quer ouvir e um pouco do que a gente curte tocar”, assinala o baterista João Meireles.

A Blow foi formada pela vocalista Lorrynne Young e tem pouco menos de um ano de carreira. A banda segue a proposta de ser autoral, e ao mesmo tempo fazer o bom e velho rock’n’roll com muita pressão e com um toque feminino. Na formação da banda, além de Lorrynne e João, estão os músicos Ediel Castro (contrabaixo), Leo Alexander (guitarra) e Marcelo Saad (guitarra).

Fim de ano

E a agenda roqueira do #Porones segue com força total nas últimas noites de 2016. A programação de fim de ano do bar segue na sexta (30), com o Especial RPM & Capital Inicial da Firewall, com pré-show da Official 80.

E no sábado (31), véspera de Ano Novo, tem mais uma edição do Expresso Porão. O réveillon da casa rola ao som dos maiores hits do gênero de todos os tempos, em performances eletrizantes de Fullgas, Critical Age e Hightower. “A casa vai abrir às 21h e teremos três bandas animando a noite até o dia nascer. As primeiras 500 pessoas a entrarem no bar também vão ter direito a uma ceia especial, que será servida a partir das 21h”, explica William Lauschner, proprietário do bar.

Para os homens, os ingressos do primeiro lote para o Expresso Porão estão sendo vendidos ao preço de R$ 40 (VIP) e R$ 20 (pista). Para as mulheres os ingressos custam R$ 20 (VIP) e R$ 10 (pista).

O bar também preparou promoções especiais para a virada do ano. O Porão servirá 4 mil drinks (caipirinha, caipiroska, inferninho e hi-fi) a R$ 5, limitados a cinco drinks por pessoa. A tradicional promoção de Budweiser também fará parte da festa: comprando um cooler com 10 longnecks da Bud por R$ 70 o cliente leva 12 unidades (válido enquanto durarem os estoques).

Para os fãs de cerveja haverá 2 mil unidades de Brahma 269ml sendo vendidas a R$ 5 com um bônus: você compra uma lata e leva duas (limitados a R$ 10 em compras por pessoa). Quem ficar com fome no meio da madrugada poderá aproveitar a promoção de X-Salada e X-Maionese a R$ 8 (enquanto durar o estoque).

Serviço

Bandas Sonare e Blow no Unplugged Porão

Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 1.986, São Jorge

Data/hora: Quinta, dia 29, a partir das 19h. Entrada gratuita para todos os frequentadores até as 21h. Após esse horário, ingresso promocional para as mulheres a R$ 5 e para homens a R$ 20

Promoções da noite: Chope Brahma 340ml a R$ 5. Chope sujo a R$ 7. Oferta válida enquanto durarem os estoques

Info: Pelo Facebook (www.facebook.com/poraodoalemao), Instagram e Twitter (@poraodoalemao).

Com informações da assessoria