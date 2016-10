Último programa eleitoral na TV terá apelo emocional dos dois candidatos a prefeito de Manaus

Agradecimento. Esse será o principal mote do último programa eleitoral gratuito, deste segundo turno, dos dois candidatos a prefeito de Manaus, que será transmitido nesta sexta-feira (28). Artur Neto (PSDB), candidato à reeleição, e Marcelo Ramos, que receberam 364.487 e 254.698 votos, respectivamente, no primeiro turno, afirmaram que os seus últimos programas serão voltados para um balanço de tudo o que foi feito nas suas trajetórias, durante esta disputa municipal.

Conforme a assessoria de Marcelo Ramos, o último programa foi gravado na manhã e na tarde desta quinta (27). “Será um programa que mostrará um balanço da caminhada, desde o início, com muita emoção. Vamos falar diretamente para o eleitor que ainda está indeciso ou pretende votar nulo ou branco. Iremos também revelar os números das últimas pesquisas e a relação do Marcelo com o eleitor nas caminhadas e reuniões”, adiantou o jornalista Paulo Castro.

Já o marqueteiro de Artur, Marcos Martinelli, disse que pretende – no último programa eleitoral do prefeito – trazer uma linha otimista, para cima, e, principalmente, de agradecimento ao eleitor e ao telespectador, que durante esses quase dois meses garantiram a audiência dos programas de rádio e televisão para ouvir as propostas do candidato em continuar levando Manaus à condição de cidade moderna, com infraestrutura compatível, transporte de qualidade, educação e saúde e referência no turismo mundial.

“Artur vai agradecer ao engajamento dos que foram às ruas pedir mais um voto para consolidar a vitória nas urnas, no próximo domingo”, acrescentou Martinelli.

Mesmo com o término do prazo imposto pela Legislação Eleitoral para a veiculação dos programas eleitorais, nesta sexta-feira, os candidatos ainda poderão realizar suas campanhas nas redes sociais (internet), distribuição de material gráfico, promoção de caminhadas, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens dos prefeituráveis, até as 22h de sábado (29), conforme o calendário eleitoral.

Nesta sexta-feira, os candidatos ainda participarão do último debate eleitoral, que será realizado pela afiliada da Rede Globo, em Manaus, a TV Amazonas. No domingo, por volta das 20h, deverá sair o resultado das urnas, onde será conhecido o novo prefeito da capital amazonense.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO