Último ‘Programa do Jô vai ao ar nesta sexta

O ‘Programa do Jô’ encerra sua passagem pela Globo na noite desta sexta-feira (16). A última edição do ‘Meninas do Jô’ – o quadro em que recebe jornalista para debates sobre política e economia – foi na noite da quinta-feira (14) com a presença de Cristina Serra, Mara Luquet, Natuza Nery e Vera Magalhães.

Após 16 temporadas no ar recebendo convidados ilustres como Fernanda Montenegro, Gal Costa, Neymar, Regina Duarte, na sua última temporada, Jô Soares recebeu Roberto Carlos, que falou sobre seu tratamento para conter o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa.