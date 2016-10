Último Fla-Flu do ano tem rivais brigando por topo da tabela

Na briga para assumir a liderança, o Flamengo visita nesta quinta (13) o Fluminense, que joga para se manter no G6 do campeonato brasileiro. O último Fla-Flu do ano será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 30ª rodada da competição.

Esta quarta (12) foi de boas notícias na Gávea. O goleiro Alex Muralha e o atacante Guerrero, que serviam respectivamente às seleções brasileira e peruana, voltaram a ficar à disposição do técnico Zé Ricardo.

Muralha, que não jogou pelo Brasil, foi confirmado entre os titulares. Já Guerrero, que participou das duas partidas do Peru, deve começar o clássico na reserva. Leandro Damião será o centroavante do time, jogando com o apoio de Gabriel e Everton. No meio, Willian Arão e Diego também estão confirmados.

Nas Laranjeiras, Levir Culpi indicou que deve manter a equipe que perdeu para o Santos por 2 a 1 na última rodada. O goleiro Diego Cavalieri chegou a treinar nesta quarta, mas ainda não tem condições de jogo. Assim, Júlio César continua como titular.

A maior possibilidade de mudança é no meio, com Richarlison entrando na vaga de Pierre ou Douglas. A tendência, porém, é de manutenção da dupla, com Cícero, Gustavo Scarpa e Wellington na armação e Marcos Junior no ataque.

O Fluminense começa a rodada na quinta posição, com 46 pontos. Já o Flamengo é segundo colocado, com 57 pontos, e permanece na perseguição ao Palmeiras, que tem três pontos a mais.

Fluminense

Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre e Douglas; Cícero, Gustavo Scarpa e Wellington; Marcos Junior. T.: Levir Culpi

Flamengo

Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Marcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Everton e Leandro Damião. T.: Zé Ricardo

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 21h

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)

Folhapress