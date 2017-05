Último dia do Startup Manaus 2017 promove palestras e debates nesta quarta

No último dia do evento “Startup Manaus 2017”, o Les Artistes Café Teatro terá em sua programação workshop, mesa-redonda e palestras. Nesta quarta-feira, 17/05, as atividades promovidas pela “Startup Manaus – Comunidade Jaraqui Valley” terão início as 9h.

Pela manhã ocorrerá o Workshop “Seja um maker”, a partir das 9h. Às 11h, a empreendedora Cristina Umetsu apresentará a palestra “Marketing Digital: O que você precisa saber para começar”. Às 14h será ministrada a palestra “Empreendedorismo Social”, com a empreendedora Juliana Teles.

A programação encerrará às 17h, com a mesa redonda “Youtubers: Arte, Profissão e Empreendedorismo” que contará com a participação de youtubers manauaras.

Palestras

Na manhã desta terça-feira, 16, o Café Teatro foi palco de debate sobre captação de recursos e Educação Tecnológica.Trabalhando com startups há quatro anos, Daniel Goettenauer, falou sobre a “Capitação de Recursos para Startups”, destacando o comportamento do empreendedor e suas falhas.

“Eu tentei mostrar com a palestra a realidade de que é possível capitar recurso, mas que existem alguns passos que precisam ser dados. Tem que ter muita disciplina, saber aonde se quer chegar, e seguir alguns passos para conseguir alcançar o sucesso”, comentou.

A segunda palestrante do dia foi a designer Bárbara Nicolau que falou sobre “Educação, Empreendedorismo e Tecnologia”, destacando o aplicativo “Dream Kids” criado por ela que uni tecnologia com educação infantil.

“O aplicativo é forma de aprendizagem infantil focado no acompanhamento e desempenho da criança, através de jogos educativos, que trabalha as inteligências múltiplas. Nosso objetivo é que a gente ajude pais e professores a visualizarem quais inteligências e habilidades que as crianças estão desenvolvendo a partir dos jogos”, destacou.

O encontro conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Com informações da assessoria